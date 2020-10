Ancelotti élu entraîneur du mois en Premier League

Carlo Ancelotti, qui fait un incroyable début de saison avec Everton, vient d'être désigné entraîneur du mois de septembre en Premier League.

Les Toffees en ce début d'exercice, c'est : quatre victoires en quatre matches. Ils ont remporté trois rencontres au mois de septembre, notamment face à Tottenham, West Bromwich Albion et Crystal Palace.

"Je suis vraiment heureux de remporter ce prix. Je dois le partager avec mon équipe parce qu'elle a très bien commencé la saison. Nous espérons continuer et remporter à nouveau ce prix" a déclaré l'Italien.

C'est la cinquième fois qu'Ancelotti remporte ce prix. Le dernier remonte à 2011, quand il était encore à la tête de Chelsea.

| “I am really pleased to win this award. I have to share it with my team because they started the season really well. We hope to continue and to win this award again."



@MrAncelotti on being named September's @BarclaysFooty #PL Manager of the Month...