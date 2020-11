Ancelotti intéressé par deux protégés de Mourinho

Les séjours de Dele Alli et Harry Winks à Tottenham pourraient bientôt s'achever. En raison de leur manque de temps de jeu, un départ est dans les tuyaux, et, Everton apparaît comme une destination possible.

Selon 'Football Insider', les deux hommes sont ciblés par Carlo Ancelotti. Aucun des deux ne brille chez les Spurs, compromettant clairement leurs chances de participer au prochain Euro.

Le média avance qu'Everton serait prêt à les accueillir dès cet hiver afin de renforcer son effectif.

Dele n'est apparu qu'à 7 reprises cette saison pour un but et une passe décisive tandis qu'Harry Winks a disputé 10 matchs pour un but. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2024 avec les Spurs.