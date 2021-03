Ancelotti : "Manchester City n'a pas d'identité claire"

L'entraineur d'Everton, Carlo Ancelotti, a déclaré que le Manchester City de Pep Guardiola n'avait "aucune identité claire", mais il considère cela comme un avantage pour les leaders de la Premier League alors qu'ils visent un quadruplé historique.

Les 'Toffees' chercheront à mettre fin à cette hégémonie des 'Skyblues' samedi en quarts de finale de la FA Cup. City a tout balayé sur son passage sur la scène nationale et à l'étranger et Ancelotti est pleinement conscient qu'il aura dort à faire pour surprendre un adversaire totalement imprévisible.

"Leurs principes restent les mêmes"

L'ancien entraîneur de l'AC Milan, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Ancelotti, a déclaré aux journalistes : "Je voudrais parler de Manchester City. Manchester City est une équipe fantastique mais ils n'ont pas d'identité claire. Parfois, ils construisent avec trois, parfois avec deux, parfois leur arrière droit joue en tant que milieu de terrain. Mais, ils ont des principes clairs. Voilà la différence".

"Parfois, ils jouent sans avant-centre, avec un n°10 en tant qu'avant-centre ; l'identité de Manchester City n'est pas claire. S'ils avaient une identité claire, il serait plus facile de les contrôler, mais le fait est qu'ils changent tout le temps. Ce qui ne change pas, ce sont leurs principes de possession de balle et beau jeu. Ces principes-là ne changent jamais", a indiqué l'Italien.

Ancelotti n'est plus à présenter en tant qu'entraineur, ayant connu des succès en championnat et en Ligue des champions dans ses précédents clubs. À Everton, il n'a encore rien gagné. Mais, il ne desespère pas de pouvoir le faire cette saison et a travaillé dur pour renforcer ses rangs avec des joueurs d'une grande qualité tels que Allan, James Rodriguez, Abdoulaye Doucoure et Ben Godfrey.

Ancelotti est cependant impatient de recruter plus et a admis qu'il reviendrait sur le marché des transferts cet été. Il a ajouté : "Pour nous améliorer, nous devons améliorer les connaissances des joueurs que nous avons. Nous avons encore de jeunes joueurs dans l'équipe et nous devons améliorer la qualité de l'équipe avec de nouvelles recrues".