Ancelotti révèle pourquoi il a rejeté le poste d'entraîneur à Manchester United

L'entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti, a admis qu'il avait rejeté l'opportunité d'entraîner Manchester United par le passé parce qu'il était sur le point d'accepter de prendre le rôle d'entraîneur au Real Madrid. Avant le quart de finale de la Carabao Cup mercredi contre les Red Devils à Goodison Park, le manager des Toffees a révélé que Sir Alex Ferguson lui avait offert le poste à Old Trafford avant la retraite de la légende écossaise.

"Manchester United devrait prioriser le Top 4"

Mais Carlo Ancelotti était sur le point d'accepter le rôle principal avec les Merengue et a été contraint de refuser l'offre, sans avoir eu une autre chance depuis de rejoindre les Red Devils. "Vous voulez savoir si j'aurais pu entraîner à Manchester United?!", a déclaré Ancelotti. "Je peux dire que je garde toujours une relation fantastique avec Sir Alex, et nous nous sommes rencontrés quand il a décidé de prendre sa retraite".

"Mais j’étais proche du Real Madrid, et j’apprécie donc le fait qu’à ce moment-là il m’ait parlé. Et c’est tout, pas d’autre opportunité d'entraîner Manchester United", a ajouté l'Italien. Everton est parmi les meilleures équipes de Premier League jusqu'à présent cette saison, le club du Merseyside occupant la quatrième position après 14 matches disputés, juste derrière les Red Devils, troisièmes, et à cinq points du leader Liverpool.

"Un club historique comme le Milan et le Real Madrid"

Les Toffees ont rencontré Man Utd une fois cette saison - en championnat en novembre - avec l'équipe d'Ancelott devançant 1-0 dans les premières minutes de la rencontre avant que les Red Devils ne ripostent deux fois par Bruno Fernandes pour finalement gagner 3-1. Ancelotti a expliqué l'estime qu'il a pour l'institution des Red Devils, indiquant qu'il les a placées aux côtés de certains des plus grands clubs du football mondial.

"Oui, bien sûr, Manchester United est un club fantastique, une équipe fantastique que j'ai affrontée à maintes reprises lorsque Sir Alex était là, quand j'étais à Chelsea", a-t-il déclaré. "J'ai beaucoup de respect pour cette équipe, pour ce club, c'est un club historique dans le monde du football comme Milan, comme le Real Madrid, j'ai beaucoup de respect."

Everton est confronté à une période de rencontres chargée de Noël et du Nouvel An qui commence par un affrontement sur la route contre Sheffield United, en grande difficulté en Premier League et toujours à la recherche de son premier succès en championnat cette saison, le lendemain de Noël. Les Toffees retourneront ensuite à Goodison Park pour des matchs contre Manchester City et West Ham avant et après la nouvelle année.