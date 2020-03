Ancelotti soutient l'arrêt des championnats en raison du COV-19

Ce nouveau virus ne cesse de progresser, tous les jours il y a des morts dans plusieurs pays, et l'un des plus touchés actuellement est l'Italie, qui compte déjà 1300 morts et plus de 17000 infectés.

Depuis une semaine notre société vit une situation compliquée, et des mesures doivent être prises pour endiguer la propagation du COV-19, car la santé passe avant tout. Plusieurs Ligues ont suspendus leur championnat majeur.

Le coach d'Everton soutient cette décision, car il juge que c'est une décision légitime vue la crise sanitaire que notre planète vit actuellement.

"La Premier League à l’arrêt ? Il était temps. C’est une décision juste et correcte face au scénario des dernières heures. Nous ne pouvions pas continuer. La santé est la priorité. Pour tout le monde : équipes, supporters, médias, les gens qui travaillent dans le football ", a-t-il expliqué.