Andea Agnelli veut rÃ©volutionner le football Ã  la tÃ©lÃ©vision

L'homme d'affaire et président de la Juventus, Andrea Agnelli, a expliqué ce lundi qu'il était intéressé à l'idée de créer un abonnement pour voir seulement le dernier quart d'heure d'un match de football.

Le but est de bousculer le monde du football à la télévision et de la façon de consommer le sport. Pour le patron de la Juve, il est clair que les jeunes sont plus attentif au fin de match : "Nous pourrions imaginer un abonnement pour 15 minutes d'un match. L'attention des jeunes d'aujourd'hui et des consommateurs de demain est totalement différente de celle que l'on avait quand j'avais leur âge"

En réalité, cette idée existe déjà aux États-Unis, en NBA où les abonnés peuvent opter pour acheter seulement les dernières 15 minutes d'un match.