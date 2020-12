Ander Herrera était de retour à Old Trafford

Ander Herrera est retourné dans ce qui a été sa maison pendant cinq ans. Après la victoire à Old Trafford, le milieu de terrain du PSG a posté un message sur ses réseaux sociaux pour exprimer ses sentiments.

Après avoir pris trois points essentiels dans sa quête d'une place en huitième de finale, Ander Herrera a montré son émotion de retourner sur son ancien terrain, bien qu'il manquait le public.

"C'était si spécial d'être de retour à Manchester, tant de bons souvenirs dans ce stade. J'aurais aimé que ce moment se passe avec des fans avec lesquels j'ai partagé cinq ans", a déclaré le milieu de terrain.

Ander Herrera est entré en jeu à la 65e minute à la place de Leandro Paredes alors que le score était de 1-1 et l'ambiance électrique. Le PSG finit par l'emporter 3-1 et resserre un peu plus les écarts dans ce groupe.

It has been so special to come back to Manchester, so many great memories in this stadium, I wish this moment could have been with the fans I shared 5 years with Bien Joué les gars