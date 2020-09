Ander Herrera, toujours positif avant le match face aux niçois

Miné par les suspensions ainsi que par des joueurs testés positifs au Covid-19, le PSG ne connaît pas forcément une situation favorable. Pour autant, l'international espagnol, Ander Herrera, veut se montrer positif et assume les difficultés de l'équipe, comme il l'explique au micro de 'PSGTV' :

"C'est assez fou au finale de voir que l'on a perdu ces deux premiers matchs, parce qu'on avait tout fait pour les gagner, en se créant beaucoup d'occasions. Si on a appris quelque chose de la défaite de Marseille, c'est de gérer cette frustration et d'en faire quelque chose de positif, qui nous permette de continuer d'aller de l'avant." Avant la rencontre face à Nice, et ce malgré les nombreux absents avec lesquels le PSG devra composer, Herrera se montre optimiste : "C'est un nouveau test, mais on a enregistré de la confiance avec la victoire de mercredi. Notre état d'esprit sera encore meilleur."