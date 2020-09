André Villas-Boas a choisi le futur attaquant de l'OM

Interrogé sur le mercato estival de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur portugais a confié qu'il a déjà choisi son futur attaquant, sans toutefois dévoiler son nom.

"J'espère que si tout va bien, on fera venir d'ici la fin du mercato l'attaquant qu'on a choisi. Si c'est une piste chaude ? Je ne peux vous dire. En Allemagne ? Non...", a lancé AVB après avoir évoqué les départs : "tous les joueurs qui sont ici, je compte sur eux. C'est vous qui voulez les faire partir. On discute avec ceux qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Mais on ne cherche pas à les écarter ou qu'ils perdent leur importance dans le groupe. Il n'y a pas de hiérarchie. Des départs ? Je ne pense pas, sauf pour les joueurs à qui on cherche une sortie. On n'a pas d'offres."

L'ancien coach de Porto a aussi donné des nouvelles concernant les prolongations de certains joueurs : "On a commencé les discussions avec Amavi pour sa prolongation. Thauvin, pas de manière officielle mais il y a eu des premiers échanges. Il manque Bouna Sarr et Max Lopez. On va voir."