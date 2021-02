André Villas-Boas a posé sa démission !

Il ne se passe pas un jour sans que l’Olympique de Marseille ne fasse les gros titres. Après les incidents qui ont éclaté à la Commanderie durant le week-end et entraîné le report du match contre Rennes, l’OM s’était montré actif dans les dernières heures du mercato avec l’arrivée d’Olivier Ntcham en provenance du Celtic Glasgow ou encore le départ de Nemanja Radonjic.

Finalement, cette fin du marché des transferts hivernal risque d’avoir de lourdes conséquences sur la suite de la saison marseillaise. Présent en conférence de presse à la veille du match en retard contre Lens, André Villas-Boas a tout simplement annoncé aux journalistes présents qu’il avait remis sa démission aux dirigeants marseillais ! Un énième coup de tonnerre sur la Canebière dont Jacques-Henri Eyraud se serait bien passé.

Après le choc de son annonce, Villas-Boas est revenu sur les raisons de cette décision. En allant chercher Ntcham du côté de l’Ecosse, Pablo Longoria est allé à l’encontre de l’entraîneur marseillais. Ce dernier n’était pas convaincu par le profil de l’ancien Bleuet pour compenser le départ de Morgan Sanson vers Aston Villa.

"Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur, une décision pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec cette décision. Je l'ai apprise par la presse le matin au réveil. C'est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non. Ce n'a jamais été un joueur dans notre liste. Et il a fini par venir, je n'étais pas pour. J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça. Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. Je ne veux rien de l'OM ni de Frank McCourt, je veux seulement partir à cause d'un différend sur la politique sportive. C'est dommage qu'on arrive à ce point là", a lancé le Portugais.

Echaudé par cette décision sportive de son head of football, André Villas-Boas assure que ce choix n’est pas lié aux incidents du week-end avec les supporters mais bien à cause de la stratégie du club. Pointant du doigt qu’il n’a pas été mis au courant du départ de Radonjic, qu’il a essayé de relancer ces dernières semaines, l’ancien coach de Chelsea attend désormais une réponse de sa direction.

Dans ce climat déjà pesant sur la Canebière, Villas-Boas a ravivé les braises mais sera bien présent sur le banc marseillais contre Lens. Et devrait certainement encore l’être pendant quelques jours alors que se profile le Classico contre le PSG le week-end prochain. Le tout dans une atmosphère des plus bizarres...