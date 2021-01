André Villas-Boas confirme pour Pol Lirola

D'après divers médias, l'OM s'apprête à accueillir son nouveau latéral droit, en la personne de Pol Lirola. Une rumeur confirmée par l'entraîneur André Villas-Boas à la fin du match face à Dijon (0-0) samedi soir.

"On a l'option avec Lirola mais aussi avec d'autres, on va voir si on peut confirmer dans les prochains jours. C'est un poste qu'on cherchait déjà à la fin du mercato d'août", a annoncé le Portugais à la chaine 'Téléfoot'.

L'Espagnol pourrait arriver à Marseille sous forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 12 millions d'euros.