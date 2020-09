André Villas-Boas défend Nagatomo

L'Olympique de Marseille a réalisé une prestation laborieuse ce dimanche lors de la réception de Lille en Ligue 1. Le défenseur japonais Yuto Nagatomo a joué titulaire pour ce qui était son premier match avec le club phocéen.

Malheureusement, tout comme son équipe, il a été l'auteur d'une prestation très limite.

Interrogé à ce sujet, André Villas-Boas a défendu son joueur : "Non, il a fait un bon match. Défier Lille pour un mec qui n'a pas joué depuis six mois, avec le dynamisme des Lillois... Sur le but encaissé, c'est peut-être aussi ma faute car je lui ai dit d'avancer sur Luiz Araujo. Il a réussi son match, je pense qu'il peut bien nous aider cette saison avec son expérience. Petit à petit, il va s'améliorer. Il doit retrouver son niveau physique", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse.