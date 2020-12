André Villas-Boas lance déjà le Trophée des champions contre le PSG

Avant d'affronter Angers, mercredi soir, André Villas-Boas a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence d'avant-match.

Évacuer la frustration du nul à Reims

L'entraîneur portugais est d'abord revenu sur la frustration du dernier match de l'OM, tenu en échec par Reims (1-1) : « On n'est pas très contents de sortir avec un nul contre Reims. C'est cette maladie qu'on avait à la maison qui continue. Je suis très frustré d'avoir perdu ces deux points. Je veux bien finir l'année contre Angers. Sur les deux matchs en retard, on n'y pense pas, on veut juste être dans le haut du classement. »

Il a ensuite évoqué la rencontre à venir, face à Angers et le risque d'une éventuelle déconcentration pour le dernier match de l'année : « Angers est une équipe plus à l'aise avec le ballon qu'avant. Ça va être un match équilibré, ils ont fait tourner contre Nantes et n'ont pas gagné à cause de beaucoup de malchance. Ça va être dur. Les joueurs vont avoir les valises prêtes, comme vous les journalistes ou nous les entraîneurs... Tout le monde pense aux vacances ! C'est toujours comme ça. »

L'OM virtuellement leader : la prudence d'AVB

L'OM comptant deux matches en retard, le club est virtuellement leader de la Ligue 1. Mais pour André Villas-Boas, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué : « On ne peut pas penser que ça va être six points qu'on va gagner facilement, notamment contre Lens qui joue très bien. »

La LFP a d'ailleurs annoncé avant la conférence de presse du coach olympien que le match OM-Lens était reprogrammé au 20 janvier prochain. « Ça ne me semblait pas trop correct de jouer le 3 janvier pendant que les autres étaient en vacances. Les Lensois pensaient comme nous, on a donc fait un dossier à la LFP. On avait besoin de cet arrêt pour se remettre mentalement et physiquement », a commenté l'entraîneur marseillais.

Mercato : AVB toujours à la recherche d'un attaquant

André Villas-Boas a ensuite dressé un bilan des recrues du mercato estival et précise que l'OM cherche toujours un attaquant pour le mercato d'hiver : « Je ne suis pas déçu par les recrues. Balerdi ne joue pas plus parce que les autres sont très bons. Pape Gueye ne joue pas beaucoup parce qu'il y a de la concurrence aussi. C'était un bon mercato, qui a bien fonctionné. Je suis très content. Pour le mercato hivernal, je m'attends à ce que ça bouge la dernière semaine. Si on peut on continue de chercher cet attaquant de référence on le fera. »

Après le nul face à Reims, Thauvin s'est dit agacé par le jeu de son équipe. Villas-Boas a tenu à désamorcer une éventuelle polémique : « Je pense que Thauvin a parlé d'un sentiment personnel. Je ne suis pas vraiment d'accord avec son point de vue. J'ai parlé avec lui de ses déclarations. »

« AVB » a également apporté son soutien à Michaël Cuisance, dont les prestations sont moins flamboyantes ces dernières semaines : « C'est un peu plus difficile pour lui ces derniers temps. Quand il est arrivé, on a tous été émerveillés par son talent. Il a besoin de reprendre confiance. C'est peut-être lié à son positionnement. Je dois continuer à lui donner des opportunités. »

Enfin, Villas-Boas a rappelé les ambitions du club avec notamment, le fameux match contre le PSG lors du trophée des champions qui se jouera le 13 janvier 2021 : « Je veux être dans le top pour voir les effets des deux matchs en retard. Je veux aussi gagner le Trophée des champions car c'est important de ramener un titre ici. »