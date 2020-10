André Villas-Boas s'exprime sur le futur européen de l'OM

André Villas-Boas s'est exprimé en conférence de presse après la défaite face à Manchester City au sujet de ce qui attend l'OM en Ligue des Champions.

En effet, lors des deux premiers marchs, le club phocéen a perdu en Grèce face à l'Olympiakos et à domicile face à Manchester City. L'équipe dirigée par Villas-Boas est donc naturellement dernière de son groupe avec 0 point pris.

Le technicien a déclaré lors de sa conférence : "On est à zéro. La double confrontation contre Porto devient fondamentale si on veut avoir une chance. City doit gagner ses deux matches contre Olympiakos. Nous, on a ces deux matches pour savoir si on peut ou non continuer à rêver des huitièmes de finale. Si Porto gagne tout de suite à la maison, ça devient très difficile mais les choses seront un peu plus claires. On a raté les points en Grèce. C’est toujours dur contre un favori comme ça", a-t-il notamment déclaré.

En effet, le déplacement à Porto sera décisif.