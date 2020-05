Andrea Barzagli quitte le staff de la Juventus pour raisons familiales

Andrea Barzagli a décidé de quitter le Staff de Sarri et son poste de collaborateur technique qu'il occupait depuis le mois de septembre 2019, car il veut se consacrer à sa famille.

"J'ai décidé de faire un choix de vie. Ça a été un choix de cœur. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas souffert. Mais j'ai ressenti la nécessité de vivre davantage avec ma famille, qui silencieusement toutes ces années a soutenu mes choix professionnels", a-t-il annoncé sur son compte Instagram.

"J'ai choisi de privilégier aujourd'hui une famille malgré une autre, la Juventus a laquelle je serais toujours attaché et éternellement reconnaissant. Ma pensée court à ceux qui m'ont toujours montré la plus grande estime, proximité professionnelle et humaine totale. Le président, le mister, Fabio et Pavel. Des figures qui ont contribué à ma croissance et qui avec discrétion et amitié ont marché à mes côtés."

Barzagli, champion du monde 2006 avec l'Italie, s'est retiré du football l'été dernier après avoir remporté son huitième Scudetto et a rejoint le Staff de Sarri.