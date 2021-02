Andrea Pirlo confirme que Paulo Dybala ne sera pas opéré

Paulo Dybala a raté les six dernières semaines en raison d'une blessure, mais l'entraîneur de la Juve, Andrea Pirlo, a veillé à ce que l'attaquant argentin ne soit pas opéré au genou.

"Nous avons évalué la meilleure solution pour qu'il revienne le plus rapidement possible. Dybala ne risque pas d'être opéré. Il était avec un spécialiste et maintenant nous allons attendre de savoir quel sera le meilleur traitement", a expliqué le technicien de Turin, lors d'une conférence de presse.

Dybala n'a pas joué depuis sa victoire 3-1 contre Sassuolo le 10 janvier.