Andrea Pirlo évoque le rôle de Cristiano Ronaldo dans son équipe

Andrea Pirlo, quatre mois seulement après ses débuts comme entraîneur, peut déjà lever un premier trophée : la Supercoupe d'Italie, remportée contre le Napoli grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata.

Après la rencontre, l'entraîneur italien a expliqué sa manière de gérer son attaquant portugais afin qu'il soit toujours le plus en forme possible pour contribuer aux victoires de son équipe.

"On a toujours considéré Cristiano Ronaldo comme l'un de nos deux attaquants. On joue toujours avec deux buteurs. On veut toujours l'avoir aussi frais que possible, car quand il reçoit le ballon vers la surface, il est souvent décisif", a déclaré Andrea Pirlo après la rencontre contre le Napoli.

"On connaît tous sa valeur. Quand on défend, je lui demande de rester plus au centre du terrain. Comme ça, il ne dépense pas son énergie à défendre", a-t-il expliqué sur sa gestion du buteur portugais.

En marquant contre Naples ce mercredi soir, Cristiano Ronaldo a dépassé le record de Josef Bican avec un total de 760 buts en matchs officiels en carrière professionnelle, faisant de lui le meilleur buteur de tous les temps.