Andrea Pirlo nommÃ© entraineur des U23 de la Juve

La carrière d’entraineur d’Andrea Pirlo est officiellement lancée. Ce jeudi, l’ancien milieu de terrain azzurro a été désigné à la tête des moins de 23 ans de la Juventus, son dernier club professionnel. Une belle opportunité pour débuter dans le métier.

Pirlo (41 ans) c’est, pour rappel, l’un des plus grands footballeurs italiens de sa génération. Il avait écrit l’une des plus belles pages de l’AC Milan et aussi de la sélection transalpine. Son passage à Turin avait également été couronné par un grand succès.

Retraité depuis 2017, Pirlo s’était occupé jusque-là en exerçant comme consultant pour 'Sky Sport Italia'. Mais, le terrain lui manquait trop et il a décidé de tenter sa chance. Nul doute que ses ambitions ne s’arrêtent pas aux Espoirs de l’équipe bianconera. "Si je décide de devenir coach, je veux connaitre un grand succès", avait-il déclaré il y a deux ans dans une interview.