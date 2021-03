Andrea Pirlo pointe du doigt la "chance" de l'Inter

Andrea Pirlo, entraîneur de la Juventus, a critiqué la différence de critères pour le report des matchs en Italie en raison de Covid-19. Après une flambée de cas positifs dans l'équipe, le match de l'Inter contre Sassuolo a été reporté et l'entraîneur de l'équipe de Turin a laissé une pique lors de la conférence de presse avant le match contre Benevento.

"Notre travail est de faire pression sur l'Inter, nous aurons l'opportunité de réduire la différence et tout dépend de nous. Ce report de leur match intervient alors qu'ils étaient dans une phase positive et, en plus, ils pourront continuer avec les joueurs, qui ne représenteront pas les équipes. Ils ont eu de la chance, mais il y avait un traitement différent dans ce cas par rapport à d'autres situations similaires", a-t-il déclaré.