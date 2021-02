Andrea Pirlo pourrait perdre sa place

Après la défaites contre Naples, en Serie A puis contre le FC Porto (1-2), en Ligue des champions, la sonnette d'alarme a été tiré à Turin, rapporte la presse italienne ce vendredi.

Selon 'Tuttosport', il y a un manque d'expérience pour l'équipe, rappelant qu'après la blessure de Chiellini, seuls Danilo, Cristiano Ronaldo et Alex Sandro avaient plus de 25 ans. Malgré la possibilité de rajeunir l'équipe, les responsables de la direction de la Juventus seraient «furieux» de ces deux derniers résultats et aussi des performances, mettant Andrea Pirlo, l'entraîneur, sur la sellette. Andrea Pirlo aurait été sollicité pour récupérer l'équipe de manière animée et rapide, considérant que la Juventus "a perdu son sang-froid" et s'est alerté sur la possibilité de terminer la saison sans remporter aucun titre.