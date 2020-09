Andy Delort veut 'amener Montpellier en Europe'

Ces dernières saisons, Montpellier a toujours été solide. Le MHSC a souvent été une équipe sérieuse de Ligue 1 occupant principalement la première partie de tableau, étant parfois même sur le podium ou aux portes de ce dernier, mais les Héraultais n'ont pourtant pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Europe depuis la saison 2012-2013 suite à leur titre de champion de France. Dans une interview accordée à RMC Sport, Andy Delort n'a pas caché qu'il aimerait refaire goûter au club et aux supporters une qualification en Europe.

"Je me languis de retrouver cette sensation de pression avant le match, de retrouver les vestiaires, de retrouver le public même si les stades ne sont pas plein. J’ai envie de mettre des buts, de les célébrer et gagner avec Montpellier. Ça fait quelques saisons que l’on progresse maintenant. Aujourd’hui, il faut que l’on arrive à franchir ce cap. Il y a encore eu un bon recrutement. Il faut garder la même mentalité. Et si on est bon et régulier, notre chance va tourner", a expliqué Andy Delort.

"Je l'ai eu, je suis tranquille pour un petit moment"

"Il faut que l’on s’améliore à l’extérieur, régler les quelques soucis et on pourra viser quelque chose de plus haut Je suis bien ici, tout le monde le sait, je suis dans ma région, dans mon club. J’ai juste besoin de ça pour être heureux. Je vais continuer à faire ce que je sais faire: marquer des buts, être décisif et apporter cette grinta à l’équipe. On va essayer de dépasser les 14 buts. En tout cas, je vais travailler pour et tout faire pour amener le club en Europe", a ajouté l'attaquant du MHSC.

Touché par le Covid-19, Andy Delort a repris l'entraînement et assure qu'il va mieux : "Je vais très bien, je n’ai pas eu de symptômes donc ça va. Malheureusement, c’est un peu arrivé au mauvais moment car j’ai manqué ce match à Rennes. Mais bon l’important c’est la santé, tout s’est bien passé, ma famille n’a pas été touché donc c’est le plus important. Il y a une petite crainte au quotidien même si l’on sait que l’on est en bonne santé".

"Mais on faisait quand même attention car on l’a vu avec Junior Sambia, il peut y avoir des risques. Maintenant, je l’ai eu je suis tranquille pour un petit moment. Je ne suis plus prêt à manquer un match. C’était un peu long. J’étais chez moi dans une pièce que j’avais aménagée pour faire de la musculation. J’avais une chambre pour moi aussi donc ça allait. Après j’ai joué un peu à la Play, j’ai regardé des séries, comme pendant le confinement (rires)", a conclu l'international algérien.