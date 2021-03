Angel Di Maria va bientôt prolonger avec le PSG

Dans une interview à RMC Sport, Leonardo, le directeur sportif du PSG a confirmé que la prolongation d'Angel Di Maria est sur la "bonne voie".

"Nous avons l'idée de le prolonger. Les choses sont en bonne voie, a affirmé le Brésilien sur RMC. On y travaille. On verra dans les prochains jours si on arrive à concrétiser les discussions par une signature."

Arrivé à Paris en 2015 après une saison compliquée à Manchester United, l'Argentin quittera donc le PSG en 2022. Avant de retrouver, très probablement, son pays natal.