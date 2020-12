Angeliño fait la spéciale Robben et marque un superbe but

Avant le match de DFB Pokal, Angeliño en était à 7 buts et 5 passes décisives, lui qui a bénéficié directement de l'approche offensive de Nagelsmann au RB Leipzig. Face à Augsbourg, Angeliño a encore marqué.

Le Galicien a marqué à la manière d'Arjen Robben, aujourd'hui à Groningen : progression à droite, repique intérieur, frappe du gauche en lucarne et célébration du but. Ce but a assuré la victoire du RB Leipzig en match de coupe.

Une action bien connue, mais cette fois-ci signée Angeliño, auteur d'une passe décisive pour Orban à la 11e minute. L'Espagnol est en très grande forme et l'a prouvé une fois de plus.