Cho, premier footballeur né en 2004 à jouer en Ligue 1

Que faisiez-vous à seize ans ? Jouer en Ligue 1 répondra dans quelques années Mohamed-Ali Cho. Passé pro le 2 mai dernier, l'attaquant polyvalent du SCO est entré en jeu à la 81e minute du match Angers-Bordeaux (à la place de Sada Thioub).

Le jeune attaquant franco-anglais, né le 19 janvier 2004, a profité du départ de Casimir Ninga et des absences de Rachid Alioui et de Mathias Pereira Lage pour disputer son premier match en pro.

"À cet âge, on ne peut pas lui demander d'améliorer l'équipe, même si ça peut arriver, mais on lui demande surtout de ne pas l'affaiblir. Et sur ce que je vois sur son travail au quotidien, c'est le cas. Il va continuer son évolution, en mode un peu accéléré", avait déclaré Stéphane Moulin, son entraîneur, avant la rencontre.

Si Mohamed-Ali Cho est devenu le premier joueur né en 2004 à faire ses débuts en Ligue 1, ce n'est pas une première dans les cinq grands championnats européens. Cho a été devancé par deux joueurs du Real Majorque lors de la saison 2019-2020 : Luka Romero et Rafael Obrador.

Enfin, le record de précocité en Ligue 1 appartient toujours à Laurent Paganelli : il était âgé de 15 ans 10 mois et 5 jours pour ses débuts avec l'AS Saint-Étienne le 25 août 1978.