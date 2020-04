"Je lis pas mal, je regarde peu la télévision, quelques anciens matchs pour observer des joueurs qu'on a pu suivre. Mais pour être franc, je n'ai pas le coeur à me concentrer sur le foot", a confié le technicien au 'Courrier de l'Ouest'.

Interrogé sur le prochain mercato angevin, il poursuit : "Au début du confinement, je me suis dit que j'allais mettre ce temps à profit pour avancer là-dessus. L'idée m'a effleuré, mais plus le temps passe, plus je trouve ça presque indécent d'envisager la suite, alors qu'un joueur qui nous intéresse vit peut-être mal la situation, ou se trouve même dans la peine.

"Et on parlerait de football dans ces circonstances ? Tout est faussé. En fait, ce n'est juste pas le moment."

Avant l'interruption du championnat, les Scoïstes étaient dixièmes de Ligue 1, à seulement deux point de Reims et de la 5e place. Et ce avec encore dix journées à disputer.