Angers-PSG : toutes les infos pratiques

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi (21 h), à Angers, après la parenthèse du Trophée des Champions remporté contre Marseille. L'escouade de Mauricio Pochettino va affronter l'actuel septième du championnat. Un adversaire qui s'est lourdement incliné le week-end dernier à Monaco (3-0).

Pour ce match à Angers comptant pour la 20e journée de L1, Pochettino et son staff ne pourront pas s'appuyer sur le retour de Rafinha Alcantara. L'ancien Barcelonais a repris l'entraînement en individuel vendredi matin, mais il est trop juste pour cette rencontre.

Neymar pressenti titulaire

Thilo Kehrer, Colin Dagba (COVID), Juan Bernat (genou) et Alexandre Letellier (coude) ne seront pas du voyage non plus. En revanche, Neymar, qui a retrouvé le chemin des filets contre Marseille dès son premier match de l'année, est bien apte. Le Brésilien est même pressenti parmi les titulaires.

Rappelons qu'au classement, Paris est toujours devancé par l'Olympique Lyonnais. Le club de la capitale est deuxième et compte le même nombre de points que Lille (3e), mais avec un meilleur goal-average. Les deux écuries pointent à une longueur seulement des Gones.

Match Angers-PSG Date Samedi 16 janvier 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET) Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match Angers-PSG est diffusé par la chaîne Canal+.

Chaîne TV Streaming : Canal+ MyCanal

La compo probable : Navas - Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Danilo Pereira, Verratti - Di Maria, Icardi, Neymar

Les principaux absents

Rafinha (reprise), Thilo Kehrer, Colin Dagba (Covid) Juan Bernat (genou) Alexandre Letellier (coude)