AprÃ¨s la montÃ©e, le titre de D2 pour Leeds, qui veut garder Bielsa

La défaite de West Bromwich Albion (2-1) à Huddersfield vendredi avait assuré à Leeds la montée en Premier League. Celle de Brentford à Stoke City samedi (1-0) leur offre le titre.

Pari réussi avec les honneurs pour le coach argentin Marcelo Bielsa, arrivé à la tête du club il y a deux ans avec l'ambition de lui faire retrouver l'élite du football anglais 16 ans après sa relégation.

"El Loco", comme il est surnommé, avait failli réussir ce challenge dès sa première saison, mais le club du nord de l'Angleterre, 3e du Championship, avait échoué en demi-finale des barrages de promotion.

Après des passages remarqués à l'Olympique de Marseille (2014-2015), dont il a enthousiasmé les supporters avant de les prendre de court en démissionnant après le premier match de sa deuxième saison, et la Lazio de Rome qu'il a quittée avant même son premier match, voici un nouveau club qu'il marque de son empreinte.

Connaissant son caractère impévisible, les dirigeants du club ont d'ores et déjà fait savoir leur intention de prolonger son contrat, qui arrive à terme cet été.

La direction de Leeds va "parler ouvertement avec Marcelo des plans pour la prochaine saison, exactement comme on l'a fait au début de cette saison", a dit Angus Kinnear, directeur exécutif du club, dans le Yorkshire Evening Post.

"De toute évidence, nous devons résoudre ses arrangements personnels", a-t-il ajouté, martelant que Bielsa était "tombé amoureux du club".

Les supporters s'étaient massés par milliers autour du stade dès vendredi soir pour célébrer la montée.

Ironie de l'histoire, c'est sur le terrain de Derby County que le club disputera dimanche son premier match dans la peau d'un champion de D2. Derby County, justement le club qui avait brisé leurs rêves de montée il y a un an.

Autre symbole: la montée et le titre de Leeds interviennent quelques semaines après les décès successifs de trois légendes du club, Trevor Cherry, Norman Hunter et Jack Charlton. Trois cadres de Leeds dans les années 1960 et 1970, 1.985 apparitions sous le maillot du club à eux trois.

Il s'agit du premier trophée pour Leeds depuis la Premier League, remportée en 1992. Le club a été titré à deux autres reprises champion d'Angleterre, en 1969 et 1974.