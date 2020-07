Aston Villa bat Arsenal et sort de la zone rouge devant Watford

Les joueurs de Birmingham ont montré beaucoup d'envie face aux Gunners et ils ont été récompensés par un petit but qui peut valoir très cher dimanche soir.

La mine de Hassan 'Trezeguet', tout seul pour reprendre un corner de Grealish prolongé par Mings, de l'extérieur du pied droit, sans réfléchir, a donné un avantage mérité à Aston Villa (27e), beaucoup plus entreprenant en première période.

Ce but permet surtout à Aston Villa de rejoindre Watford au total des points (34 en 37 matches). Il améliore surtout leur différence de buts (-26) alors que Watford avait plongé à -27 deux heures plus tôt en subissant une lourde défaite à Vicarage Road face à Manchester City (4-0).

Visiblement émoussés après deux victoires de prestige face à Liverpool et surtout Manchester City, samedi soir en Coupe, les Gunners de Mikel Arteta ont peut-être choisi de privilégier la finale de la FA Cup, le 1er août à Wembley face à Chelsea, pour clôturer en beauté une saison ratée.

Malgré la présence sur la pelouse en deuxième période d'Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe, trois attaquants de haut niveau, ils n'ont jamais réussi à forcer le verrou des Villains et pour cause: zéro tir cadré en 90 minutes.

Ils ont surtout confirmé qu'ils n'avaient pas le niveau cette saison pour aller chercher une place européenne à la régulière, que ce soit en Ligue des champions ou même en Europa League.

-Arsenal arbitre pour le maintien-

Villa a même failli faire le break à un quart d'heure de la fin quand Davis, bien lancé par un Grealish intenable, a trop croisé son tir (75e), puis quand McGinn a tiré en force sur Martinez (78e).

Entre temps, Pepe Reina avait été sauvé par son poteau droit sur un corner de Pepe repris de la tête par Nketiah (77e).

Auparavant, Manchester City n'avait laissé aucune chance à Watford, sèchement battu 4 à 0.

A la pause, City menait déjà 2-0 grâce à deux buts de Raheem Sterling, avant de doubler la mise grâce à Phil Foden et Aymeric Laporte.

Arsenal, qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat, sera l'arbitre de la lutte pour le maintien puisque les Gunners accueilleront Watford dimanche à l'Emirates Stadium.

A la même heure, Aston Villa (17e) tentera de garder sa place en Premier League sur la pelouse de West Ham, déjà sauvé.