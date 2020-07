Les Spurs prennent une claque Ã  Sheffield

Avec 45 points, les hommes de José Mourinho (9e) sont dépassés par les Blades, qui restaient pourtant sur un nul et trois défaites depuis la reprise du championnat.

Ils comptent surtout 7 longueurs de retard sur Wolverthampton (6e) et Manchester United (5e), le dernier qualifié virtuel pour l'Europe actuellement. Et ils ratent une occasion de réduire leur retard de 9 points sur Chelsea (4e) et de 10 unités sur Leicester (3e), tous deux battus mercredi.

Bien qu'ils aient eu le ballon presque les deux-tiers du temps, les Spurs n'ont pas réussi à mettre suffisamment de rythme dans leurs offensives.

Le trio formé par Steven Bergwijn, Lucas Moura et Son Heung-min, derrière Harry Kane en pointe, semblait pourtant taillé dans cette optique.

Ils pourront toujours râler contre le but de l'égalisation à 1-1 refusé en première période à Kane à la réception d'un ballon qui avait rebondi sur le bras de Lucas, qui tombait après avoir été poussé dans le dos par un adversaire, mais la victoire de Sheffield est tout sauf un hold-up.

Combattifs et appliqués, ils ont fait preuve de réalisme, avec 3 buts marqués sur leurs 4 premiers tirs cadrés. Mais cette statistique doit aussi beaucoup à la prestation catastrophique de la défense londonienne.

Sander Berge en pivot (1-0, 31e), Lys Mousset (2-0, 69e) - qui avait déjà trouvé le chemin des filets contre Arsenal et Manchester United à Bramall Lane - et Oliver McBurnie (3-0, 84e) ont tous marqué de près, après des actions bien construites, mais bien aidées par l'immobilité des défenseurs adverses.

Kane a bien fini par sauver l'honneur en profitant d'une erreur de Berge, exploitée par Son (3-1, 89e), mais Tottenham était loin du compte et retombe dans des travers qui ont plombé sa saison, même après le changement d'entraîneur en novembre.