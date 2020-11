Chelsea imperturbable, Aston Villa cède du terrain

Tottenham qui reçoit Manchester City peut s'installer en tête alors que se disputera dimanche un choc entre Liverpool (4e) et Laicester (2e).

Avec neuf matches sans défaite et un seul but encaissé au cours des 11 dernières heures de jeu, Chelsea se déplacera en pleine confiance au Roazhon Park de Rennes, mardi, à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions.

Sa victoire obtenue samedi à Newcastle (2-0) n'a souffert aucune contestation, tant les hommes de Frank Lampard ont surclassé les Magpies, sans donner l'impression de forcer leur talent.

Un but contre son camp de Federico Fernandez (10e), puis un poteau rentrant de Tammy Abraham (65e) ont constitué une maigre récolte au regard de la supériorité affichée.

"Nous avons dominé le match, et nous aurions pu marquer plus de buts, mais les gars ont très bien géré", s'est réjoui Frank Lampard après la rencontre. "Nous avons perdu ici l'an dernier, c'est donc une bonne progression de venir ici et d'obtenir le résultat souhaité".

La solidité affichée est d'autant plus probante que Thiago Silva, premier défenseur central vraiment rassurant depuis plusieurs années à Stamford Bridge, a été ménagé par Lampard après les éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud.

La paire Rudiger-Zouma n'a finalement guère tremblé, bien aidée par Ngolo Kanté replacé en sentinelle, bien aidée aussi par la frilosité tactique de Steve Bruce, dont le dispositif en 5-4-1 a très vite été assimilé par les joueurs de Chelsea.

Au-delà du match de Rennes, le prochain défi sera la réception de Tottenham, dimanche 29 novembre, qui donnera une idée claire de la capacité éventuelle de Chelsea, leader provisoire, à se mêler à la course au titre.

Actuels troisièmes avec 17 points, les Spurs auront l'occasion de dépasser Chelsea en cas de victoire face à Manchester City qu'ils recevaient à 17:30 GMT.

- Aston Villa rentre dans le rang -

Leader virtuel avant cette journée, le promu Aston Villa a de nouveau montré ses limites à domicile, en perdant face à Brighton (1-2).

Très solides à l'extérieur (trois victoires en trois matches et aucun but encaissé), les Lions ont montré des fragilités défensives criantes face à une formation qui n'avait pas gagné depuis deux mois et lutte pour le maintien.

Dans un match enlevé, Aston Villa a subi une contre-attaque éclair conclue par Danny Welbeck (12e), qui a suffi à faire basculer le match.

Les Lions n'ont pas cessé de courir après le score, malgré l'égalisation de Joël Veltman au retour des vestiaires (46e), réduite à néant seulement dix minutes plus tard par Solly March (1-2, 56e).

Malgré quelques inspirations de leur soliste Jack Grealish, les joueurs de Dean Smith ont finalement dû concéder leur troisième défaite de suite à domicile, après celles contre Leeds (0-3, le 23 octobre) et Southampton (3-4, le 1er novembre).