Chelsea rate encore la première marche

Samedi déjà, les Blues avaient été défaits par Everton (1-0) alors qu'un succès leur aurait offert la première place du classement.

Chelsea reste donc à la 5e place avec 22 points, à trois points de Liverpool et Tottenham qui s'affrontent mercredi et à deux unités de Leicester (3e).

On ne peut pas dire que la défaite soit imméritée, les hommes de Frank Lampard ayant été un peu passifs en première période face à une équipe des West Midlands jamais facile à manœuvrer.

Ils avaient pourtant réussi à prendre un avantage presque inespéré grâce à Olivier Giroud, même si Kurt Zouma avait envoyé le ballon sur la barre de la tête juste avant la pause.

Sur un centre de Ben Chilwell bien décalé par Timo Werner, le Franças a eu un pur geste d'attaquant avec une reprise de volée à l'instinct que Rui Patricio avait relâché derrière sa ligne, comme l'a signalé la goal line technology (1-0, 50e).

Il s'agit du 8e but de Giroud, toutes compétitions confondues, cette saison.

Mais ce but a surtout eu pour effet de réveiller les locaux qui ont vu un but refusé à Fabio Silva avant qu'un autre Portugais, Daniel Podence, n'égalise après avoir repiqué dans la surface de réparation (1-1, 66e), inscrivant le 82e but consécutif pour Wolves marqué par un joueur non-britannique.

Et c'est finalement Neto, toujours un Portugais, qui a porté la série à 83 dans le temps additionnel avec un superbe enchaînement passement de jambes-frappe croisée à ras de terre qui n'a laissé aucune chance à Edouard Mendy (2-1, 90+5).

13e journée:

Mardi 15 décembre (en heures GMT)

Wolverhampton - Chelsea 2 - 1

(20h00) Manchester City - West Bromwich

Mercredi 16 décembre (en heures GMT)

(18h00) Leeds United - Newcastle

Leicester - Everton

Arsenal - Southampton

(20h00) Fulham - Brighton

West Ham - Crystal Palace

Liverpool - Tottenham

Jeudi 17 décembre (en heures GMT)

(18h00) Aston Villa - Burnley

(20h00) Sheffield United - Manchester United