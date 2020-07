Hernandez rapproche encore Leeds et Bielsa de la Premier League

Après 16 ans d'absence et une remontée ratée de justesse l'an dernier, les hommes du coach argentin, surnommé "El Loco" (le fou), ont entretenu le suspense lors de ce match entamé par une minute de silence en l'honneur de Sir Jack Charlton, décédé cette semaine.

Charlton a porté 773 fois le maillot de Leeds United, le seul club de sa carrière. Sir Jack avait participé à la dernière victoire de Leeds à Swansea, en 1964 (3-0), deux ans avant de remporter la Coupe du Monde avec l'Angleterre.

C'est un ancien joueur de Swansea, l'international espagnol Pablo Hernandez, 35 ans, qui a donné la victoire à Leeds sur un centre de Luke Ayling, avec l'aide du poteau. Et trois points de plus qui seront peut-être cruciaux dans la course à la remontée.

A trois journées de la fin du Championship, les "Bielsa Boys" ont 84 points au compteur, soit trois points d'avance sur West Bromwich Albion (81), qui vise aussi une promotion automatique en Premier League, et surtout six sur Brentford (78), en pole position des barragistes potentiels.

En 1964, l'année de sa dernière victoire à Swansea, Leeds United avait ensuite été promu dans la division supérieure, qui ne s'appelait pas encore Premier League.