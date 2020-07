Lampard et Ancelotti appellent Ã  repenser la VAR

Tottenham s'est vu refuser l'égalisation contre Sheffield United jeudi, lorsqu'un but de Harry Kane a été invalidé pour une main peu évidente de son coéquipier Lucas Moura.

Au cours d'une saison de Premier League entachée par plusieurs décisions discutables suite au recours à la VAR, l'entraîneur des Spurs, José Mourinho, dont l'équipe s'est finalement inclinée 3-1, a déclaré qu'il craignait pour l'avenir du football si le système n'était pas corrigé.

Son homologue de Chelsea, Frank Lampard, qui a joué sous les ordres de Mourinho à Stamford Bridge, a déclaré que le but aurait dû être maintenu.

"C'était certainement un but où le bon sens aurait pu être impliqué, mais si le règlement stipule quelque chose, alors la faute de main est logique", a-t-il déclaré aux journalistes vendredi.

"Nous avons besoin d'une grande réflexion à la fin de la saison. La VAR a amélioré certaines choses mais il est encore possible de l'améliorer et je pense qu'une réunion collective à la fin de la saison avec tout le monde - les arbitres, les managers, les joueurs, tous ceux qui aiment le football -, peut apporter une contribution pour essayer de nous rapprocher de notre objectif", a-t-il souligné.

L'entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti, a également demandé une révision des règles. "C'était une décision vraiment, vraiment compliquée et difficile", a-t-il expliqué au sujet du but refusé à Tottenham.

"Je pense que la décision qu'ils ont prise vient des règles qui sont en place en ce moment et donc peut-être qu'à la fin de cette saison nous pourrons réfléchir s'il est possible de changer ce type de règles, mais en ce moment c'est comme ça et nous devons respecter les règles", a indiqué le technicien italien.