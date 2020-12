Newcastle-Aston Villa reporté après plusieurs cas de Covid

Après une requête de Newcastle, la Premier League a décidé que le club ne pouvait "pas s'entraîner de façon adéquate et sûre" et a décidé du report de la rencontre.

Dimanche dernier, l'entraîneur Steve Bruce avait annulé la séance prévue après avoir appris que quatre joueurs et un membre du staff étaient positifs.

Newcastle a confirmé que "plusieurs joueurs et des membres du staff" avaient été placés à l'isolement, sans en préciser le nombre.

Depuis la reprise de la Premier League en juin dernier pour finir la saison précédente, aucun match n'avait été reporté ou annulé en raison de cas de Covid-19. Aston Villa a assuré dans un communiqué "soutenir totalement la décision".

La ville de Newcastle sera placée au "niveau 3" - celui du plus haut risque de contamination au Covid et où les mesures seront les plus restrictives - dans la nouvelle classification gouvernementale qui s'appliquera à partir de mercredi.