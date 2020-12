Leicester dÃ©passe Tottenham qui marque le pas

Avec 27 points, les Foxes pointent à 4 longueurs des tenants du titre qui avaient impressionné en atomisant Crystal Palace (7-0) chez lui samedi, alors que les Londoniens reculent au 4e rang, avec 25 points.

Avec un point pris sur les trois dernières journées, les Spurs entament au ralenti la période intense des fêtes de fin d'année où des saisons peuvent se défaire rapidement.

Un signal d'autant plus inquiétant que, contrairement à la défaite à Liverpool 2-1 en milieu de semaine, José Mourinho ne pourra pas dire que la meilleure équipe a perdu, qu'on soit d'accord avec lui ou non au sujet de la rencontre à Anfield.

Face à une équipe de Leicester qui lui ressemble un peu, en ce qu'elle est plus à l'aise en contres, les Spurs ont été incapables de faire le jeu et de se montrer dangereux.

La paire Harry Kane-Son Heung-min, qui terrorise habituellement les défenses adverses, a été totalement étouffée par la charnière composée de Jonny Evans et du jeune Français Wesley Fofana.

Pire pour Tottenham, les deux buts de Leicester ont été littéralement offerts à l’adversaire.

Sur le premier, Serge Aurier a commis une faute qu'on peut difficilement qualifier autrement que de stupide, en poussant dans le dos Fofana dans le temps additionnel du premier acte, alors qu'il n'y avait absolument aucun danger, le défenseur étant dos au but et au coin de la surface de réparation.

Vardy sort blessé

Jamie Vardy ne s'est pas fait prier pour transformer en force et au centre (1-0, 45+4) pour son 11e but de la saison, ce qui lui permet de rejoindre Son et Dominic Calvert-Lewin d'Everton, deux longueurs derrière Mohamed Salah de Liverpool (13 réalisations) au classement des buteurs.

Le deuxième but, une déviation malheureuse de Toby Alderweireld sur une tête de Vardy, qui a pris Hugo Lloris à contrepied (2-0, 59e), relève plus de la malchance, mais le seul fait que l'attaquant de Leicester ait pris le ballon de la tête contre Moussa Sissoko et le Belge, à qui il rend respectivement 8 et 7 cm, en dit long sur le manque d'agressivité défensive des Spurs sur cette action.

Seul point noir pour Leicester, la sortie en fin de match de Vardy, qui boitait et se touchait l'aine.

Mais pas de quoi gâcher la première victoire de leur entraîneur, Brendan Rodgers face à José Mourinho en 8 matches (5 défaites, 2 nuls), lui qui avait été recruté par le "Special One" pour prendre en charge le centre de formation puis l'équipe réserve à Chelsea, à l'époque où le Portugais faisait le bonheur des Blues.

Il s'agit de la 6e victoire en 7 déplacements cette saison - la seule défaite avait été subie à Anfield (3-0) contre Liverpool - pour les champions d'Angleterre 2016 qui sont la dernière équipe de Premier League à ne pas avoir encore partagé les points.

La 14e journée va se poursuivre avec la réception de Leeds à Manchester United, où Paul Pogba sera sur le banc. En cas de large succès, les Red Devils pourraient prendre place sur le podium, avec un match en retard à disputer.

Résultats de la 14e journée:

Samedi 19 décembre

Crystal Palace - Liverpool 0 - 7

Southampton - Manchester City 0 - 1

Everton - Arsenal 2 - 1

Newcastle - Fulham 1 - 1

Dimanche 20 décembre (en heures GMT)

Brighton - Sheffield United 1 - 1

Tottenham - Leicester 0 - 2

(16h30) Manchester United - Leeds United

(19h15) West Brom - Aston Villa

Lundi 21 décembre (en heures GMT)

(17h30) Burnley - Wolverhampton

(20h00) Chelsea - West Ham