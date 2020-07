Leicester s'accroche à Chelsea, coup d'arrêt pour Sheffield

Les Foxes s'en sont remis à Ayoze Perez (29e) et Demarai Gray (79e). Le score aurait pu être plus sévère si Jamie Vardy avait trouvé les filets de Sheffield United plutôt que le poteau à la 51e minute.

Avec cette victoire, Leicester compte 62 points, soit un de moins que Chelsea, 3e et vainqueur mardi de la lanterne rouge Norwich (1-0).

Vardy et ses coéquipiers s'assurent en outre de conserver à l'issue de cette 36e journée leur 4e place, qualificative pour la Ligue des champions, menacée par Manchester United (5e, 59 pts). Les Red Devils joueront plus tard dans la soirée à Crystal Palace (19h15 GMT).

Pour Sheffield United, c'est en revanche une mauvaise opération. Le club du nord de l'Angleterre, surprenant candidat à l'Europe, reste bloqué à la 8e place, à deux points de Wolverhampton (6e) et une unité derrière Tottenham (7e).

Dans l'autre match du début de soirée, Aston Villa a laissé filer une victoire importante dans la lutte pour le maintien à Everton (1-1). Le club londonien, qui avait ouvert le score par Ezri Konsa (72e), a vu ses adversaire égaliser par Theo Walcott, auteur à la 88e minute de son deuxième but de la saison.

Aston Villa demeure 19e, à égalité de points avec Bournemouth (18e, 31 pts), actuel barragiste, et trois unités derrière West Ham et Watford, respectivement 16e et 17e.

Everton, coaché par l'Italien Carlo Ancelotti, reste pour sa part 11e (46 pts).