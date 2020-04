Les joueurs de Watford acceptent une baisse de salaire

"Watford Football Club est parvenu à un accord avec ses joueurs en vue d'une baisse des salaires de l'équipe", a affirmé sur son site internet le club de Premier League, 17e au classement avant la suspension des matches pour cause de propagation de Covid-19.

"Nous pouvons être fiers de nos joueurs pour avoir accepté de faire ce geste. Ils ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer et n'ont pas hésité à prendre cette décision pour le bien de l'ensemble du club", s'est félicité Scott Duxbury, le président de Watford, cité dans le communiqué.

"Personne, où qu'il travaille, n'est enthousiaste à l'idée de baisser son salaire", mais c'est "le bon sens et une capacité à bien comprendre les enjeux qui ont prévalu", a fait valoir le capitaine Troy Deeney.

Le montant de la baisse de salaire n'a pas été communiqué, mais plusieurs médias ont fait état d'une réduction de l'ordre de 30%.

Lundi, Arsenal était devenu le troisième club de Premier League à annoncer un accord en vue d'une baisse (de 12,5%) du salaire de ses joueurs et de son staff technique.

Avant eux, seuls Southampton (14e) et West Ham (16e) avait annoncé des accords sur des baisses de salaires qui sont réclamées depuis plusieurs semaines par l'opinion publique et le monde politique.

