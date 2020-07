Les enjeux de la dernière journée de Premier League

Liverpool champion pour la première fois depuis 30 ans, Manchester City trop inconstant, Arsenal toujours plus décevant et Norwich relégué un an à peine après être monté... La Premier League a déjà réservé son lot d'émotions cette saison. Malgré cela, il reste une dernière journée à disputer, avec du suspens à - presque - tous les étages.

La course à la Ligue des champions

Ce sont certainement les deux matchs qui attireront le plus l'attention ce dimanche après-midi (17h). Manchester City blanchi par le TAS, il ne reste que deux billets à prendre pour la C1 et trois candidats. Qui de Leicester, troisième une bonne partie de la saison mais à la peine depuis le restart, d'un Manchester United retrouvé ou d'un Chelsea en reconstruction manquera le coche ?

Le suspens est entier et pour couronner le tout, les Foxes et les Red Devils s'affrontent au King Power Stadium pour une rencontre qui sent déjà la poudre. Dans le même temps, Chelsea pourrait en profiter - les Blues n'ont besoin que d'un nul assurer son bonheur. Mais les Blues de Franck Lampard accueillent Wolverhampton, en quête lui aussi d'une place européenne...

Duel pour la Ligue Europa

Les Wolves sont en effet sixièmes, dernière place qualificative pour la C3 mais devront absolument l'emporter pour ne pas se faire surprendre. Car dernière, Tottenham est revenu fort et ne compte qu'un petit point de retard au moment de se déplacer à Crystal Palace.

Le vaincu de ce duel pourra toujours espérer voyager en Europe la saison prochaine en cas de défaite d'Arsenal en FA Cup face à Chelsea.

La lutte pour le maintien

En bas du classement, seul Norwich est hors course et déjà assuré de redescendre en Championship. Les deux derniers billets dans l'ascenseur seront disputés entre Bournemouth, Watford et Aston Villa. Les Cherries doivent espérer un miracle, avec une large victoire à Everton et deux défaites de ses concurrents.

C'est très serré en revanche entre Villans et Hornets, séparés par un petit but de goal average. Les premiers se déplaceront à West Ham, tandis que les seconds seront à l'Emirates face à Arsenal.

Le trophée de meilleur buteur

Si Jamie Vardy possède une petite marge du haut de ses 23 buts cette saison, il n'est pas encore totalement assuré de succéder au trio Aubameyang-Salah-Mané de l'an passé. Ils sont en effet plusieurs à se rêver dans ce rôle depuis quelques semaines, à commencer par un Dany Ings en feu avec Southampton (21 buts), Pierre-Emerick Aubameyang (20), voire Sterling ou Salah (19). Alors, surprise ou pas ?

Les 10 affiches de cette 38e journée

Leicester-Manchester United

Chelsea-Wolverhampton

Newcastle-Liverpool

Manchester City-Norwich

Crystal Palace-Tottenham

Arsenal-Watford

West Ham-Aston Villa

Everton-Bournemouth

Southampton-Sheffield

Burnley-Brighton