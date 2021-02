Liverpool-City, un air de passation de pouvoir

Les Reds, quatrièmes, sont dans une mauvaise passe après avoir concédé deux défaites en cinq matches de championnat alors que les Mancuniens sont dans une forme étincelante avec neuf succès consécutifs en Premier League, et treize toutes compétitions confondues depuis la mi-décembre.

Les hommes de Pep Guardiola, qui comptent sept points d'avance sur ceux de Jürgen Klopp, tout en ayant disputé un match en moins, ont confiance en leurs atouts pour obtenir une victoire qui serait un pas important vers une septième couronne nationale.

D'autant que les Reds vivent également dans l'incertitude par rapport à leur huitième de finale aller de Ligue des Champions prévu le 16 février sur le terrain du RB Leipzig, le déplacement en Allemagne leur étant interdit en raison de la pandémie de Covid-19.

Privés notamment en défense de Joël Matip et de Virgil van Dijk, ils se sont renforcés in extremis dans ce secteur lundi avec les arrivées de Ben Davies en provenance de Preston North End et du Turc Ozan Kabak, prêté par Schalke.

Actuel deuxième à trois points de son voisin malgré un début d'exercice poussif, Manchester United n'a pas dit son dernier mot.

A domicile, les coéquipiers de Marcus Rashford n'auront pas la partie facile samedi face à Everton, l'autre club de Liverpool, qui occupe la septième place, huit points derrière eux mais avec deux rencontres en retard à disputer.

Dimanche, Leicester, troisième, se déplace à Wolverhampton, qui visera les trois points pour se sortir du ventre mou.

Surprenant cinquième, West Ham aura samedi de grandes ambitions à Fulham, premier relégable.

Chelsea, désormais dirigé par Thomas Tuchel, voudra se rapprocher des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions lors de sa visite dimanche chez le dernier, Sheffield United, qui n'a accroché que trois victoires en 22 matches.

Arsenal et Mikel Arteta rendront visite samedi à un concurrent direct, Aston Villa, alors que le grand rival des Gunners, Tottenham, dirigé par José Mourinho, se doit de s'imposer dimanche devant West Bromwich.