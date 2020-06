Lloris a profitÃ© de la coupure pour se "rÃ©gÃ©nÃ©rer"

"Cette saison aura été étrange pour tous les joueurs, partout dans le monde", a déclaré Lloris sur le site officiel de Tottenham. "Dans ce genre de situation on essaie de positiver. Dans mon cas, j'en ai profité pour me régénérer".

Le portier des Bleus venait juste d'effectuer son retour à la compétition après quatre mois d'absence dus à une blessure lorsque la saison de Premier League a dû être interrompue mi-mars en raison de la crise du coronavirus.

Le joueur de 33 ans, papa pour la deuxième fois en septembre, a ainsi pu profiter de ce break prolongé pour faire le plein de fraîcheur physique.

De quoi reprendre au top de sa forme la quête d'une place en Ligue des champions la saison prochaine, dès la reprise de la Premier League le 19 juin qui verra les Spurs recevoir Manchester United.

"Après quinze saisons au plus haut niveau, on n'a jamais le temps de se poser et de souffler un petit peu", déclare encore le Niçois. "D'une saison à l'autre on a à peine le temps de récupérer qu'il faut en débuter une nouvelle".

"Cette période a été très importante pour moi car elle m'a permis de passer du temps avec ma famille, et donc de reposer mon esprit et mon corps", a poursuivi le champion du monde.

Les Spurs devront remporter la plupart de leurs neuf derniers matches de championnat s'ils veulent se qualifier pour la Ligue des champions.

"Les fans doivent entendre que nous allons faire le maximum pour finir à la meilleure place possible", a promis le capitaine.