Manchester United confirme le départ de son espoir Angel Gomes

"Manchester United peut confirmer que Angel Gomes a refusé une offre de nouveau contrat et a, par conséquent, quitté le club", écrivent les Red Devils, dans un communiqué.

Arrivé à 6 ans au club, filleul de l'ancien ailier Portugais Nani, qui avait enchanté Old Trafford entre 2007 et 2015, Gomes faisait pourtant figure de grand espoir du club.

En mai 2017, il avait fait ses débuts en équipe première en remplaçant Wayne Rooney pour un match contre Crystal Palace.

Il était devenu à cette occasion le premier joueur né dans les années 2000 à jouer pour Manchester et le plus jeune (16 ans et 263 jours) depuis Duncan Edwards, l'une des victimes du crash de Munich en février 1958.

A l'automne suivant, il faisait partie de l'équipe d'Angleterre sacrée championne du monde des moins de 17 ans pour la première fois de son histoire en battant l'Espagne 5-2 en finale, après avoir été menée 2-0.

Il évoluait alors aux côtés de Jadon Sancho (Dortmund) ou Phil Foden (Manchester City) et quelques semaines plus tard, il avait signé son premier contrat professionnel.

Jugé très talentueux, mais peut-être pas assez physique pour faire sa place chez les seniors, il n'a jamais vraiment confirmé les espoirs placés en lui.

Engagé dans un bras de fer avec le club, qui ne voulait pas lui donner de temps de jeu s'il ne prolongeait pas, et confronté à la concurrence de Bruno Fernandes, Paul Pogba, Jesse Lingard, ou Juan Mata, il n'a fait que 4 apparitions, dont 2 comme titulaire en Europa League.