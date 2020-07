Pogba salue la "belle attaque" de Manchester United

L'international français est revenu de blessure au bon moment pour participer activement à une série de quatre victoires et un nul en cinq matches depuis la reprise de la Premier League.

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, qui doivent jouer jeudi contre Aston Villa, sont actuellement 5e du championnat, avec quatre points de retard sur Leicester mais un match en retard. Ils n'ont plus été battus depuis 16 rencontres toutes compétitions confondues.

Pogba semblait prêt à quitter Old Trafford pour la deuxième fois de sa carrière, avant le confinement, mais compose désormais un formidable tandem avec Bruno Fernandes au milieu du terrain. Il explique, sur le site officiel de son club, que le temps passé à l'écart des pelouses a relancé sa passion pour le football.

"Je suis vraiment très heureux de revenir. Juste le fait de s'entraîner, de taper dans la balle, de faire ce que j'aime, c'est fantastique. Ça m'a tellement manqué", confie le vainqueur du dernier Mondial sur 'manutd.com'.

"Nous jouons beaucoup plus en équipe qu'avant, nous nous faisons encore plus plaisir, nous défendons ensemble, nous attaquons ensemble et l'équipe est plus forte aussi", ajoute Pogba, engagé aussi dans la campagne "Black Lives Matter" contre le racisme.

"Les joueurs qui sont sur le banc ou qui ne jouent pas chaque match, quand ils entrent, ils aident l'équipe, donc la mentalité est bonne. C'est grâce à tous ces éléments que nous en sommes là aujourd'hui", estime le nouveau compagnon de jeu de Fernandes, arrivé en janvier.

"Quand je regarde jouer Bruno, (Marcus) Rashford, (Anthony) Martial et Mason (Greenwood), vu de derrière, je me régale. Je les vois marquer des buts, je passe mon temps à les applaudir. C'est beau et ils me font aimer le football à chaque match", confie aussi Pogba.