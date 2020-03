Angleterre: rÃ©action attendue de Liverpool, 4e derby mancunien de la saison

En quelques matches, Liverpool serait-il passé de machine inarrêtable à équipe malade ?

Trois défaites très différentes - contre l'Atlético (1-0) en C1, l'avant-dernier Watford (3-0) en championnat et Chelsea (2-0) en Coupe - mais rapprochées ont instillé dans les esprits un doute contre lequel on pensait les Reds immunisés.

Moins tranchants et réalistes devant, moins imperméables derrières, ce relâchement coupable semble généralisé.

Un coup de mou compréhensible après une si longue série de matches sans défaite, mais il ne faudrait pas qu'il s'éternise, sous peine de ternir une saison jusque-là en tous points remarquable.

Pour le championnat, les 22 points d'avance sur Manchester City restent un gouffre apparemment infranchissable.

Mais, sorti des deux coupes nationales, Liverpool n'a presque plus que la C1 pour pimenter sa fin de saison et le match retour contre les rugueux "Colchoneros" mercredi, même à Anfield, est un match piège.

Il faudra impérativement que les hommes de Jürgen Klopp montrent un sursaut dès ce week-end face à Bournemouth (18e) pour retrouver une dynamique positive.

Le reste de la journée sera marqué principalement par le 4e round cette saison du derby de Manchester pour lequel United recevra City.

Jusqu'ici, c'est toujours l'équipe visiteuse qui l'a emporté: United en championnat (2-1) et en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue (1-0) et City en demi-finale aller (3-1).

Les Red Devils auront à cœur de mettre fin à cette série.

Totalement revenus dans la course à la Ligue des champions, avec 3 points de retard sur Chelsea qui occupe la 4e place synonyme de qualification en C1, quel que soit le résultat de l'appel de City contre son exclusion des coupes d'Europe par l'UEFA, les Red Devils restent sur 4 journées sans défaite.

City, de son côté, vient de remporter pour la troisième fois consécutive la Coupe de la Ligue et a pris une belle option sur la 2e place au classement en reléguant Leicester (3e) à 7 points, avec en prime un match en retard qui sera joué en milieu de semaine prochaine.

Mais Pep Guardiola et son équipe n'auront aucune peine à trouver la motivation pour aller humilier une fois de plus leurs voisins et contrarier leur rêve de retour dans la cour des grands d'Europe.

Le programme de la 29e journée du championnat d'Angleterre:

Samedi 7 mars:

(13h30) Liverpool - Bournemouth

(16h00) Arsenal - West Ham

Crystal Palace - Watford

Sheffield United - Norwich

Southampton - Newcastle

Wolverhampton - Brighton

(18h30) Burnley - Tottenham

Dimanche 8 mars:

(15h00) Chelsea - Everton

(17h30) Manchester United - Manchester City

Lundi 9 mars:

(21h00) Leicester - Aston Villa