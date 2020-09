Tottenham étrille Southampton grâce à Son et Kane

Battus chez eux par Everton (0-1) la semaine dernière, les Spurs avaient bien besoin de se rassurer.

Disposés en 4-3-3 avec Tanguy Ndombélé titulaire au milieu, ils ont pourtant souffert dans le premier acte face aux Saints. Moussa Djenepo, excellent, avait trouvé le poteau à la 26e minute. Dès la 9e, Hugo Lloris, très bon, avait aussi dû réaliser un magnifique arrêt réflexe pour empêcher Che Adams d'ouvrir le score.

Il n'a en revanche rien pu faire sur l'action de Danny Ings, qui a rappelé pourquoi il avait fini deuxième meilleur buteur la saison passée à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang (22 buts), avec un bel enchaînement et une frappe croisée (1-0, 32e).

Et alors que les Spurs semblaient attendre la pause pour se remettre d'équerre, Ndombélé a fait un petit numéro au milieu pour se débarrasser de deux adversaires et lancer Kane sur la gauche, dont le centre immédiat a trouvé Son pour une égalisation inespérée sur le premier tir cadré du match pour les Londoniens (1-1, 45+3).

Ce but a totalement fait changer l'esprit du match et la seconde période a été un calvaire pour l'équipe du sud de l'Angleterre dont la défense haute s'est fait transpercer encore et encore par l'infernal duo Kane/Son.

Trois fois Kane a trouvé la trajectoire idéale pour le Coréen dont le sang-froid face a but a fait des ravages (2-1, 47e, 3-1, 64 et 4-1, 73e), chaque tir cadré finissant au fond des filets.

Généreux, comme il sait l'être depuis qu'il ne rechigne pas à redescendre un peu pour participer à la construction, Kane n'a toutefois pas oublié de rester un vrai "9" en étant idéalement placé pour pousser dans le but un tir d'Eric Lamela repoussé par le poteau (5-1, 82e).

Southampton a bénéficié d'un pénalty à la dernière minute du temps réglementaire pour adoucir un peu l'addition, mais le club va mettre un peu de temps à comprendre ce qui lui est arrivé dans cette seconde mi-temps où son adversaire a connu une réussite incroyable.