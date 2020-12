Un plan de sauvetage de 275 M EUR pour les divisions inférieures anglaises

Les clubs des League One et League Two (divisions 3 et 4) recevront des aides financières d'une valeur de 50 millions de livres sterling (55 M EUR) de la part de la Premier League, a précisé l'EFL.

Par ailleurs, la "PL" prendra en charge les frais de dossier et intérêts, à hauteur de 15 millions de livres sterling, d'un prêt de 200 millions (220 M EUR) de l'EFL destiné aux clubs de Championship (D2).

Cet accord est la conclusion de mois de négociations entre les deux instances critiquées pour leur incapacité à trouver un terrain d'entente.

Le gouvernement britannique a martelé qu'il revenait à la Premier League, plutôt qu'au contribuable, de soutenir financièrement l'EFL.

"Notre objectif principal tout au long de ce processus a été de faire en sorte que tous les clubs de l'EFL survivent à l'impact financier de la pandémie", affiche son président Rick Parry.

"La Premier League est un grand défenseur de la pyramide du football et est bien consciente du rôle important que les clubs jouent dans le tissu social", assure le directeur général de la "PL", Richard Masters.

"Notre engagement est qu'aucun club de l'EFL ne fasse faillite à cause de la Covid-19", insiste-t-il.