Vardy ouvre la porte pour disputer l'Euro 2020

Meilleur buteur de Premier League avec dix-sept buts en vingt cinq matches, Jamie Vardy a affiché une forme étincelante avec Leicester cette saison. L'attaquant anglais est le grand artisan de la belle saison des Foxes, troisièmes de Premier League derrière Manchester City et Liverpool. Si l'attaquant de 33 ans n'a pas encore marqué en 2020 et a été gêné par un petit pépin physique au mois de janvier, il a connu une fin d'année 2019 en trombe marquant lors de huit matches consécutifs entre octobre et décembre.

Avec Harry Kane et Marcus Rashford, écartés pour le moment en raison de blessures, l'Angleterre aurait grand besoin de pouvoir s'appuyer sur Jamie Vardy. Qui plus est, même en la présence des attaquants de Tottenham et de Manchester United, le renfort de l'attaquant de 33 ans ne serait pas de trop. Mais Jamie Vardy a annoncé sa retraite internationale après la Coupe du monde 2018 et n'a participé à aucun match avec les Three Lions depuis.

"Seul le temps nous le dira"

D'ailleurs, lors de sa période où il marchait sur l'eau, Jamie Vardy n'a jamais pris la parole publiquement pour revendiquer une place en sélection nationale, qu'il aurait eu au vu de sa saison, et faire son retour. Pourtant, dans une interview accordée à 'Sky Sports', l'attaquant de 33 ans, qui a toutefois confié ne pas avoir eu de discussion avec Gareth Southgate à ce sujet, n'a pas fermé la porte à un retour et à une participation à l'Euro 2020.

"Qui sait ? Gareth Southgate et moi étions tous les deux d'accord pour dire que la porte serait toujours ouverte pour quelque raison que ce soit, puis nous nous poserons pour en parler si nécessaire. Nous n'avons pas encore discuté ou quoi que ce soit et rien n'a été dit. Les gars (Kane et Rashford) sont blessés, mais ils cherchent à revenir dans les temps. Donc, seul le temps nous le dira", a confessé le meilleur buteur de Premier League.

"Je ne vais pas mentir, j'ai eu quelques jours de congé supplémentaires pendant les pauses internationales, j'ai donc pu me déconnecter complètement du football et c'est toujours bénéfique parfois. Sachant que lorsque vous revenez, c'est à nouveau constant, c'est du football à 100% tous les jours, c'est donc une de ces choses qui m'a profité", a conclu l'attaquant de Leicester. Vardy se remet toujours d'une blessure au mollet, ce qui l'a vu mis à l'écart pour les deux derniers matchs de Leicester à la suite d'une disette de neuf matches.