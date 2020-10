Vers une Premier League à 18 clubs ?

La Premier League pourrait bientôt faire peau neuve. Selon le 'Telegraph', les clubs porteraient le projet de faire passer le championnat à 18 équipes après la pandémie de Covid-19.

L'objectif principal d'une telle réforme, portée par les membres du "Big Six", serait ainsi de réduire drastiquement le calendrier, qui se verrait également amputé de la League Cup et du Community Shield afin d'alléger une saison interminable.

Quatre clubs seraient ainsi relégués à l'issue de la saison 2021-2022, contre seulement deux promus et ce en plus de play-offs mis en place entre le 16e de Premier League et les équipes classées de la troisième à la cinquième place de Championship.

Le plan proposé présente également un volet économique, avec un quart des revenus de la Premier League qui serait reversé aux clubs des trois divisions inférieures, en plus de 275 millions d'euros dès à présent pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie.

Enfin, cette réforme consisterait également en une modification du mode de gouvernance avec la fin de la règle du "un club, une voix" pour prendre les décisions. Au final, le nouveau système bénéficierait aux neuf clubs historiquement les plus présents en première division pour trancher.