Anguissa se laisse désirer par le Real Madrid

Le Real Madrid n'oublie pas Paul Pogba. Cependant, les exigences économiques de Manchester United et du joueur compliquent l'opération. L'option Camavinga est aussi sur la table, mais cette opération semble aussi compliquée. Ainsi, le Real se tourne vers des alternatives à bas coût, et le nom de Zambo Anguissa a été évoqué.

Le joueur prêté par Fulham à Villarreal est contrôlé depuis plusieurs mois et son profil plaît. A 24 ans, l'ancien Marseillais serait une bonne alternative à l'équipe entraînée par Zidane.

Interrogé par 'Canal+ Sport Africa', Anguissa a préféré botté en touche. "Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui lit ou qui écoute. Mon agent et moi, on a un deal. Il gère tout ce qui est stratégie, tout ce qui est autour et moi je me concentre sur le terrain. Pendant la saison, je ne veux rien savoir", a affirmé le joueur de Villarreal.