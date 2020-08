Annoncé à Liverpool, Thiago Alcantara a le profil idoine pour Per Mertesacker

L'ancien défenseur d'Arsenal, Per Mertesacker, a incité Thiago Alcantara à bien s'adapter à la Premier League, mais a averti que la star du Bayern Munich aurait du travail à faire pour devenir titulaire à Liverpool. Pour rappel, le joueur de 29 ans, actuellement à Lisbonne avec son équipe, qui affronte l'Olympique Lyonnais en demi-finale de Ligue des Champions ce mercredi soir, a refusé de prolonger son séjour au Bayern alors que son contrat entre dans sa dernière année.

"Un footballeur de haut niveau qui peut jouer n'importe où"

Le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré que le club était prêt à vendre Thiago pour des "frais de transfert équitables", le milieu de terrain continuant d'être annoncé en partance pour l'équipe entraînée par Jürgen Klopp. Mertesacker, qui a joué pour Hanovre et le Werder Brême en Bundesliga ainsi qu'Arsenal en Premier League au cours de sa carrière de joueur, pense que Thiago a les qualités pour s'imposer au style de jeu anglais, mais qu'il ne pourra pas être titulaire instantanément.

"Je peux déjà imaginer le transfert, mais l'axe du milieu de terrain de Liverpool est mis en place", a déclaré Mertesacker à Goal et SPOX. "Entrer là-dedans est très ambitieux, mais c'est un footballeur de haut niveau qui peut jouer n'importe où. Il n'aurait aucun problème avec le style de jeu en Angleterre non plus parce que c'est un footballeur qui a été bien entraîné. Il doit s'adapter (..) mais il le peut. Il doit décider par lui-même, car il se peut qu'il ne joue pas un rôle majeur dans les premiers matchs à Liverpool. Il reste encore quelques joueurs devant lui en raison de leurs réalisations au cours des deux dernières années", a estimé l'ancien international allemand.

OL-Bayern - Dix ans après, comme un air de déjà-vu​

Avant tout transfert, cependant, Thiago et ses coéquipiers ont encore la question de la Ligue des champions de cette saison pour les occuper. Le Bayern affronte l'OL ce mercredi dans le dernier carré, et affrontera le PSG en finale en cas de qualification. Après une incroyable démolition de Barcelone (8-2) en quart de finale, Mertesacker s'attend à un autre type de match contre les pensionnaires de Ligue 1. "Ce sera un match différent", a déclaré Mertesacker. On l'espère pour les Lyonnais !