Annoncé il y a 6 ans, l'Inter Miami joue son premier match officiel ce soir !

Alors que l'idée initiale date d'il y a presque 6 ans, le nouveau bébé de David Beckham, l'Inter Miami, a enfin vu le jour en 2018. Le 5 septembre 2018, l'ancien international anglais dévoile l'écusson du club, les couleurs des maillots et l'identité de l'équipe, créée de toute pièce. Une querelle a vu le jour avec l'Inter Milan, concernant le nom du club américain.

Depuis cette date, les rumeurs, les scandales et les tractations se sont multipliées. D'abord, Beckham a investit près de 900 millions d'euros dans la rénovation et la création de 2 stades dans lesquels va évoluer son équipe. Le premier a été révonvé pour atteindre une capacité de 18000 places, et deviendra le centre d'entrainement du club quand celui-ci déménagera dans le nouveau 'Miami Freedom Park', qui devrait voir le jour en 2022.

Puis, après avoir obtenu son ticket pour disputer la prochaine édition de la MLS dans la conférence Est en 2020, Beckham est parti faire son marché, principalement en Europe. Au niveau de l'entraineur, des noms tels que Zidane, Ancelotti ou Solari ont circulé, Becks voulait les convaincre de coacher en MLS, mais c'est finalement l'Uruguayen Diego Alonso qui sera nommé.

Enfin, du côté de l'effectif, l'ancien joueur du Real Madrid a voulu attirer bon nombres de grands noms comme Pedro, Luis Suarez, Cavani, Falcao, Alexis Sanchez ou Modric ! Récemment, Beckham a mème admis rêver de réunir Cristiano Ronaldo et Messi à Miami...

Mais les seul "noms" qu'aura l'inter Miami pour le moment est celui de Rodolfo Pizarro, un milieu offensif mexicain ayant joué aux Chivas et Lewis Morgan, du Celtic. Le reste de l'effectif est composé d'espoirs du football américain, venant pour la plupart des ligues universitaires, et d'autres recrues venant de clubs de MLS, pour donner l'expérience nécessaire à l'équipe.

L'Inter Miami affrontera Los Angeles, ce dimanche, pour inaugurer le Lockart Stadium. Peut-être le début d'une belle histoire en MLS !